Sıfır araba satışlarında yaşanan en büyük sorunlardan birini daha gidermek için önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yaşanan problemlere yönelik düğmeye basarak yeni aldığı kararı yürürlüğe koydu.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yetki belgesi iptaline yönelik bölüme yeni bir madde eklendi. Buna göre, araç satışından kaçınan, üretici fiyatları veya distribütör tarafından tavsiye edilen fiyatın üzerinde fiyat talep eden, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ya da takas fiyatını piyasa fiyatının altında belirleyen firmaların yetki belgeleri iptal edilecek.

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