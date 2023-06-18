Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Eski Türk futbol hakemiydi şimdi mesleği MHK başkanlığıdır. 25 Ağustos 2020'de MHK başkanlığına atandı.

Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

Doğum tarihi: 24 Ocak 1966 (54 yaşında)

Doğum yeri: Şanlıurfa, Türkiye

Mesleği: Memur

SERDAR TATLI YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Yıl Turnuva Görevi

1992-1996

1994-1996

1996-2006

1997-2006 2. Lig

1. Lig

Türkiye Kupası

Süper Lig Hakem

Hakem

Hakem

Hakem

SERDAR TATLI İSTİFA ETTİ!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti

Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı.

Son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı.