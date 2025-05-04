Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hayatını kaybeden DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için, "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş" dedi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hayatını kaybeden DEM Partili İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş.”