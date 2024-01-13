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22 ve 23 Aralık'ta iki saldırıda 12 askerin şehit düştüğü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden bu akşam yine şehit haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Ardından acı haberler peş peşe geldi. Önce şehit sayısının 6'ya sonra 8'e, son olarak da saat 01:50 sularında 9'a yükseldiği açıklandı.

İşte şehitlerin isimleri...

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (Tuzla)

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Gaziantep)

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Gaziantep)

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (Adıyaman)

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (Ordu)

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin