Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile gündeme bomba gibi düşen haber! Ünlü marka Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş., halka arz tarihi ve diğer detayları açıkladı. İşte beklenen bilgiler:

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş., eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Ancak, talep toplama tarihi henüz netleşmedi. Şirket, mevcut sermayesini 144.000.000'dan 179.000.000 seviyesine çıkaracak ve hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

Peki, halka arz ne zaman gerçekleşecek? Bu konuda net bir tarih verilmese de, talep toplama tarihleri belli olduğunda sizleri bilgilendireceğiz.

İşte Seğmen Kardeşler'in halka arzına ilişkin önemli detaylar:

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Reyhan Mollaoğlu)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Yusuf Seğmen)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Emine Seğmen)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Oya Yener)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Meral Yıldırım)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Neval Elaldırsın)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Nihal Özcanlı)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Ömer Seğmen)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Gülşen Seğmen)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Birsen Yaka)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Beyhan Değerli)

Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Ayhan Seğmen)

Bu heyecan verici gelişmelerle ilgili daha fazla bilgi için haberimizi takip edin!