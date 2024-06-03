Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Hilvan'da, 27 bin 686 seçmenden 20 bin 432'si 124 sandıkta oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 10 bin 720 oy alarak belediye başkanı seçildi.

AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 7 bin 476, Yeniden Refah Partisi adayı Hanif Düzme 935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 80 oy alırken 886 oy ise geçersiz sayıldı.

İlçede, 31 Mart'taki seçimlerde DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin "sandık tutanaklarında şaibe olduğu" itirazını değerlendirmiş, Hilvan'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı kazandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı.

Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 kayıtlı seçmenden 14 bin 57'si, 141 sandıkta oy kullandı. Oylardan 13 bin 696'sı geçerli, 361'i geçersiz sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Deniz Yağan 6 bin 827, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi adayı Fazıl Demircioğlu 145, Yeniden Refah Partisi adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Emrahan Metin 36, Zafer Partisi adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi adayı Yasin Şahan ise 13 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almış, mühürsüz torba teslimi nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, vatandaşların 31 Mart seçimlerinde verdiği oya, 2 Haziran'da da sahip çıktığını söyledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Deniz Yağan'ın yeniden başkan seçildiğini belirten Karasu, "Tüm sandık sonuçları girildi. Tüm sandık sonuçlarının ıslak imzalı tutanakları elimizde. Bu süreçte bize destek olan, mücadele eden tüm örgütümüze, Pınarbaşılı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 9 milletvekili arkadaşımız, belediye başkanlarımız, tüm örgütümüzle birlikteydik. Onların vermiş olduğu emeklere çok teşekkür ediyorum. Bugün kahramanca sandıklarda mücadele eden sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize çok teşekkür ediyorum. Seçim güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Karasu, seçim sonucunun Türkiye ve CHP'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığını CHP'nin adayı kazandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kısıtlı iki kişi oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Büyükkarıştıran beldesinde tekrarlanan seçimde 6 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi.

DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AK Parti adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı.

Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçlar sonrası CHP Belde Teşkilatı önünde toplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu.

Burada konuşan Ertuğrul Çamlıca, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini, partilerinin bayrağını yeniden dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çamlıca, ayrımcılık yapmadan herkesin belediye başkanı olacağını dile getirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP adayı Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Çamlıca 2019 - 2024 yılları arasında belde belediye başkanlığı yapmıştı.

Sivas'ın Güneykaya beldesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı kazandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun "seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği" gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güneykaya beldesinde 4 partinin adayı yarıştı.

Beldede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı, 5 sandıkta 1021 seçmen oy kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı, görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 556, MHP adayı Hasan Erçoban 406, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal 20 ve Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 5 oy aldı, 34 oy geçersiz sayıldı.

Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre Güneykaya belde belediye başkanı seçildi.

Beldede, 31 Mart'taki seçimlerde MHP adayı Hasan Erçoban 333, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal 158, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 149, Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 7 oy almıştı.

Tunceli'nin Akpazar beldesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı kazandı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Akpazar’da, kayıtlı 1700 seçmen okullardaki 10 sandıkta oyunu kullandı.

Beldede saat 17.00 itibariyle belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Görevliler, gerekli işlemlerin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.

Jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okulların çevrelerinde ve sandıkların bulunduğu salonlarda güvenlik önlemi aldı.

Kullanılan oyların 1301’i geçerli, 40’ı geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 644 oy alan AK Parti adayı Ali Aydın belediye başkanı seçildi.

Seçimde CHP adayı Zeynel Yıldırım 421, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 220, Yeniden Refah Partisi adayı Ahmet Yılmaz 5, MHP adayı Neşe Gür 10, Saadet Partisi adayı Umut Şahin 1 oy aldı.

Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 274 oy almıştı.

"Halkımızın güvenine layık olacağız"

Ali Aydın, seçim sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın tercihini yine hizmetten yana kullandığını söyledi.

Halkın beklediği hizmetleri yapacaklarını vurgulayan Aydın, "Hükümetimizin de hizmetler konusunda arkamızda olduğunu biliyoruz. Halkımızın güvenine layık olacağız, herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de tüm Akpazarlılara ve seçimde emeği geçenlere teşekkür ederek, devletin desteğiyle beldede bazı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı kazandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 9 sandıkta vatandaşlar 08.00-17.00 saatlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı.

Demircioğlu ve beraberindekiler, ilçe meydanında sevinç gösterileri yaptı.

Demircioğlu, gazetecilere, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu söyledi.

Yenilenen seçimleri açık ara aldıklarını belirten Demircioğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin sağ duyusu ve feraseti bizim için çok önemliydi. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar, bizim arkamızda olduğu sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Güzelyurt ilçesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Aksaray'ın Sağlık beldesinde belediye başkanlığını MHP'nin adayı kazandı

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sağlık'ta, kayıtlı 1799 seçmen okullardaki 8 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, MHP adayı Abdullah Tosun 763, AK Parti adayı Mehmet Yiğit 762 oy almıştı.

Sağlık beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Edirne'de temizlik görevlisinin hatası yüzünden yenilenen Umurbey Mahallesi muhtarlığı seçimini mevcut muhtar kazandı

Edirne'de, sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilerek tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre mevcut muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Yenilenen seçimlerde 4 muhtar adayı yarıştı.

Seçmenler mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, AA muhabirine, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.

Mevcut muhtar yarışı önde bitirdi

Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, 575 seçmenin oy kullandığı seçimde sayıma geçildi.

Resmi olmayan sonuca göre seçimi 326 oy alan Turhan Özgünden kazandı.

Özgünden, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Seçimi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Özgünden, "Önceki seçimde bazı aksaklıklar çıkmıştı. Bu seçime de azalarımızla ve ailemle iyi hazırlandık. Mahalle halkı bizim bir dönem daha çalışmamızı istedi. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Katılımın az olmasını bekliyorduk. Yüzde 40'a yakın bir katılım oldu. Beni sevenler geldi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.

Siirt'te 31 Mart'taki seçimde 1 kişinin öldüğü Konacık'ta muhtarlık seçimi yenilendi

Siirt'in Konacık köyünde 31 Mart'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından seçilen muhtar istifa edince, seçim yeniden yapıldı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrasında muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası nedeniyle tekrarlanan muhtarlık seçimi için köyde yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

Güvenlik gerekçesiyle merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki Gökçebağ İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Muhtarlık için tek aday, silahlı kavgada hayatını kaybeden muhtar adayı İhsan Altın'ın oğlu Okan Altın oldu.

72 seçmenin bulunduğu köyde sadece 8 kişi oy kullandı.

Okan Altın, oyların tamamını alarak muhtar seçildi.

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Konacık köyünde, muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, adaylardan İhsan Altın hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Şüpheli B.K, suçta kullanılan silahla yakalanmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası sonucu seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

YSK Başkanı Ahmet Yener: Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi sürüyor.

YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi ve bu şekilde devam etmesini temenni etti.

Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldığı bildirildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldığını bildirdi.