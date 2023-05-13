Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimler kadar merak edilen başka bir konu ise okulların tatil konusu. Seçim sonrası okullar kaç gün tatil? 15 Mayıs resmi tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

Buna göre seçimden sonra okullar 15 Mayıs tarihinde bir günlüğüne tatil edildi.