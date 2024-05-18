Sağlık Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan incelemelerin ardından SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım ünvanı aldı.

2024 yılının Ocak ayında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Anne Dostu Hastane” unvanını almaya hak kazanmıştı. Yine Sağlık Bakanlığı Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirme sürecini tamamlayarak tam not alan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de, “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünvanı” aldı.

VAN’DA SAYI 3’E ÇIKTI

Daha önce Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Özel Lokman Hekim Hastanesinin almış olduğu ünvandan sonra SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bu ünvanı almasıyla, Van’da "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” ünvanı alan hastane sayısı 3’e çıkmış oldu.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklama da, “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı” kapsamında, hastanemiz Ulusal Anne ve Bebek Dostu Hastane Kriterleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Denetçileri tarafından denetlenip değerlendirildi ve 100 tam puan aldı. Ayrıca Yenidoğan ünitemiz Bebek Dostu ünvanı aldı” denildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili olarak, “İlimizin en büyük yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip olan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünvanı aldı. Daha önce Bebek Dostu yenidoğan yoğun bakım ünvanı alan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Özel Lokman Hekim Van Hastanesine ilimizin en büyük yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip olan SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi de eklenerek ilimizde bulunan Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım sayısı 3’e yükselmiştir.” paylaşımı yaptı.