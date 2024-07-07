Renault Duster Evolution ECO G MT: 1.234.000 TL

Renault Duster Hibrit Evolution AT: 1.516.000 TL

1.516.000 TL Renault Duster Mild Hibrit Techno 4x4 MT: 1.616.000 TL

Bu fiyatlar, yerli üretim araçların daha ekonomik olacağı umutlarını boşa çıkardı. Türk tüketiciler özellikle bütçe dostu bir SUV arayanlar, Duster'ın fiyatlarını görünce şaşırdı!

Renault Duster'ın Öne Çıkan Özellikleri:

Renault Duster, sunduğu çeşitli özelliklerle SUV segmentinde dikkat çekiyor:

Evolution ECO G MT: Şehir içi ve dışı kullanımda yüksek performans sunan 1.0 litrelik üç silindirli motoruyla ekonomik yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleri sağlıyor.

Hibrit Evolution AT: Çevreci ve düşük yakıt tüketimi sunan bu model, otomatik şanzımanıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Modern iç tasarımı ve geniş iç hacmiyle aileler için ideal.

Mild Hibrit Techno 4x4 MT: Zorlu arazi koşullarında üstün performans sergileyen 4x4 çekiş sistemiyle donatılmış. Yakıt tasarrufu ve manuel şanzımanıyla sürüş keyfi sunuyor.

Yüksek fiyatlarına rağmen, Renault Duster Türkiye'de güçlü satışlar yapmaya devam ediyor. Sunduğu kaliteli özellikler ve teknolojilerle rekabetçi SUV pazarında tercih edilen modeller arasında yer alıyor.