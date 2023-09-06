Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon için teknik direktörlük görevine Mustafa Sarıgül’ü getirmişti.

Sezon başında takımın başına erken geçerek altyapıda ki oyuncularla kaynaşma fırsatı bulan Sarıgül, transferlerin gerçekleşmesi ile beraber kamp dönemini verimli geçirdi.

Daha önce Erzincanspor, Düzcespor, Osmaniyespor, Esenler Erokspor ve Aksaray Belediyespor’da teknik direktör olarak görev yapan Mustafa Sarıgül, çalıştırdığı hiçbir takımda, ilk iki maçta 2 galibiyet alamadı.

Kariyerinde çalıştırdığı takımlarda en iyi başlangıcı Van Spor’da yapan Mustafa Sarıgül, ilk iki haftada 2 galibiyet aldı.

“TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDEKİ İLK MAÇ...”

Teknik direktörlük kariyerine 2019 yılında Erzincanspor’la başlayan Mustafa Sarıgül, ilk iki maçında aldığı 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle teknik kariyerine nispeten kötü başlamıştı.

2020 yılında Düzcespor’u çalıştırmaya başlayan Sarıgül, Düzcespor’la ligdeki ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Düzcespor’dan istifa ettikten sonra, Osmaniyespor’un başına geçen Sarıgül, oradaki ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

2021-22 sezonunda Esenler Erokspor’la anlaşan Sarıgül, lige yine 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı.

2022-23 sezonunda Aksaray Belediyespor ile 16 maça çıkan Sarıgül, flaş galibiyetler almasına rağmen, ilk iki maçını kazanamadı ve 1 galibiyet 1 beraberlikle lige başladı.

“EN İYİ BAŞLANGICI VANSPOR’DA YAPTI”

Bu sezon temsilcimiz Van Spor’la anlaşan Mustafa Sarıgül, ilk iki haftada Bucaspor ve Adıyaman FK karşısında aldığı 2 galibiyetle kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı.

Sarıgül yönetimindeki Van Spor, ilk iki haftada yenilgi yüzü görmezken, takımın ileriki haftalarda nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.

Haber: Mehmet Salih Giyci