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Wanhaber / Haber Bülteni

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirirken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığını vurguladı.

Van ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Van İpekyolu Baklatepe Göleti ve Sulamasında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘Çalışmaları devam eden Van İpekyolu Baklatepe Göleti ve Sulamasının tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 2 bin 140 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ belirtti.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Gövde sıyırma kazıları, memba batardosu, dolusavak ve kondüvi imalatları tamamlanan göletin perde ve kapak enjeksiyonları tamamlanmış olup dolgu imalatlarına başlanmıştır.

Yalınağaç köyü rölekasyon yolu ve malzeme ocakları yolları tamamlanmış olup köy rölekasyon yolu trafiğe açılmıştır. Yaklaşık 100.000 m3 gövde dolgusu yapılmış olan göletin sulaması için de 7.690 metre sulama borusu alımı gerçekleşmiş olup sulama imalatları da yılsonu itibariyle tamamlanacaktır” dedi.

Temelden yüksekliği 31 metre yüksekliğe sahip olacak olan Van İpekyolu Baklatepe Göleti ve Sulamasının tamamlanması ile 2023 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 8.223.000,00 TL katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Genel Müdür Balta, “DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız, tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmaktır.

Bu kapsamda ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan DSİ belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.