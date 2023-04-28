Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Türkiye’nin bazı illerinden SAT- 2 tipi şap hastalığı tespit edilmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar çerçevesinde tüm ülkede hayvan hareketliliğinin durdurulduğunu ve hayvan pazarlarının kapatıldığını hatırlatarak, “Yine geçtiğimiz günlerde Bakanlığımızın almış olduğu karar çerçevesinde hayvan hareketliliği ve hayvan pazarları ile ilgili işlemler açılmıştır.

Fakat şap aşısı çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükbaş hayvanlarda SAT-2’ye karşı aşı ve 21 günlük karantina süresi şartı vardır Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın bu çalışmalarına devam etmelerini istiyoruz. Çünkü aşısız hayvanların sevkine yine müsaade edilmeyecektir” dedi.

Van’da aşılama çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Görentaş, “SAT- 2 ile ilgili aşı çalışmamız hala devam ediyor. Kurban Bayramı nedeniyle diğer illere gidecek olan özellikle büyükbaş hayvanlarda şap aşısı ile ilgili aşı şartı olduğu için çiftçilerimizin mutlaka il veya ilçelerde tarım ve orman müdürlüklerine başvurmalarını istiyoruz.

Aşıları yapıldıktan ve 21 gün karantina süresi geçtikten sona bu hayvanlar sevk alabileceklerdir. Bundan dolayı çiftçilerimizin hassas olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ise Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde getirilen kısıtlamalarının kaldırıldığını ifade etti.

Başkan Süer, “Buna göre, şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine getirilen kısıtlamalar, belirtilen kurallar çerçevesinde 29 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırıldığını ifade ederek, bu çerçevede Özalp yolundaki Canlı Hayvan Borsası’nın tekrar hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Başkan Süer, “Mart ayında yasaklanan hayvan giriş çıkışları sadece Van’da değil, tüm ülkede uygulanmaya başlanmıştı. Nitekim 29 Nisan’dan itibaren çiftçilerimiz hayvanlarını getirip istedikleri gibi istedikleri gibi satışa sunabilirler.

Bu süreç içerisinde bazı çiftçilerimiz mağduriyet yaşadı. Çok şükür Nisan 29’da yasakların kalkması çiftçilerimize adeta müjde oldu. Çünkü hem mera ve yayla zamanı hem de Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bu çiftçilerimiz için önemli bir karardı. Bizde mutlu olduk. Çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.iha