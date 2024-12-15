Suriye’de Esad rejiminin düşmesinin ardından yaşanan insanlık dramları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Yıllarca halkına zulmeden Esad’ın yönetimi altında başkent Şam’da binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezar ortaya çıktı.

Şam’da korkunç görüntüler: Toplu mezar ortaya çıktı

Havadan çekilen görüntülerde mezar alanında devasa çukurlar dikkat çekti. Henüz tespit çalışmalarının başlamadığı alandaki mezarlarda rejim tarafından öldürüldüğü düşünülen ve kendilerinden haber alınamayan binlerce Suriyelinin olduğu iddia edildi.

“Cesetleri gece vakti soğutucu araçlarda getiriyorlardı”

Suriyeli Muhammed el-Zeyin yaptığı açıklamada, “Burada 10 yıllık, 7 yıllık mezarlar var. Orada 5 yıl önce, birkaç ay önce kazılmış mezarlar var. Cesetleri gece vakti soğutucu araçlarda getiriyorlardı, kimsenin yaklaşmasına izin vermiyorlardı. Bölgeyi tamamen kapatıyorlar ve cesetleri torba içinde gömüyorlardı. Görevliler, çiftçilere ve vatandaşlara giriş izni vermiyordu” dedi.