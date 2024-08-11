Instagram’a 8 Gün Süren Kapanma Sonrası Erişim Yeniden Sağlandı! İşte Kapanma Sebebi ve Ayrıntılar

Instagram, Türkiye'de 8 gün süren erişim engelinin ardından saat 21.30 itibarıyla tekrar açıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki, bu sosyal medya devinin Türkiye'de neden kapandığını ve kapanma süresinin detaylarını biliyor musunuz?

Instagram Neden Kapatıldı?

Instagram, Türkiye'de 2 Ağustos Cuma günü erişime kapatıldı. Kapatılma nedeni, Türkiye'nin sosyal medya platformlarına uyguladığı sıkı yasal düzenlemelere uyum sağlanmaması olarak açıklandı. Özellikle katalog suçlar ve terör örgütleriyle ilgili içeriklerin yönetimi konusundaki anlaşmazlıklar, Instagram’ın geçici olarak kapanmasına yol açtı.

Kapanma Süreci ve Çözüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta yetkilileriyle yürütülen görüşmelerin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram üzerindeki erişim engelinin kaldırıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayında yaptığı bilgilendirmede, kullanıcı haklarını koruma ve yasal uyum sağlama hedefleri doğrultusunda bu düzenlemelerin yapıldığını vurguladı.

Yeni Düzenlemeler ve Güvenlik Önlemleri

Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Instagram ile yapılan anlaşmalar kapsamında, terör örgütlerine ait hesaplar ve içerikler konusunda sıkı denetimler uygulanacak. Meta, PKK, PYD ve FETÖ gibi örgütlere ait hesapları ve bu örgütlere yapılan her türlü propagandayı platformdan kaldırma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, kullanıcı haklarının korunması ve hesapların keyfi olarak kapatılmaması için gerekli adımlar atılacak.

Gelecek Adımlar ve İyileştirmeler

Meta yetkilileriyle Türkiye arasında yapılacak üst düzey görüşmeler, dijital ortamın güvenliğini artırma ve yasal uyumu sağlama açısından kritik öneme sahip olacak. Uraloğlu, bu ziyaretlerin daha geniş katılımlı olacağını ve karşılıklı iş birliğinin güçleneceğini belirtti.

Sonuç Olarak:

Instagram, Türkiye'de 2 Ağustos’tan itibaren kapalı kaldı ve erişim engeli 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30’da kaldırıldı. Bu 8 günlük süre, Türkiye'nin sosyal medya düzenlemeleri ve yasal uyum süreçlerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.