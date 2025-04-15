Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Doğal Olan Normal Doğum' farkındalık kampanyasına dair çeşitli basın yayın organlarında yapılan yorum ve değerlendirmelere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Türkiye’de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne, hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir. Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."