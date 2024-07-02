Son günlerde bazı bakanların görevden alınacağı ya da istifa edeceğine dair iddialar gündem olmuştu.

Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden affını istediği öne sürülmüştü.

İddiaların ardından Bakan Koca'nın istifası, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Fahrettin Koca dönemi

Göreve geldiği dönemde koronavirüs salgını ile mücadele eden Bakan Koca, ilk can kayıpları sonrası yaptığı duygusal konuşmasıyla dikkat çekmişti.

Salgınla mücadelede önemli adımlar atılmasını sağlayan Bakan Koca, şehir hastanelerinin imarında da pay sahibi.

Fahrettin Koca ayrıca, sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için de kritik icraatlara imza atmıştı.

Son olarak MHRS Randevu Sistemi'nde yapılan düzenlemelerle Bakan Koca, sağlık sisteminde adından söz ettirdi.

Fahrettin Koca kimdir

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.