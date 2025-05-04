Sağlık Bakanlığı, Türkiye geneli merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Van’dan da alım yapılacak.

Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 15 bin 342 kişi alınacak.

VAN’DA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Van’a alınacak personel sayısı da belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezuniyetlerine göre birçok ilçede farklı branşlarda toplamda 201 kişi istihdam edilecek.

Van’da ki alımlar için 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek başvurular yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu personel alımlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi;

“Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."