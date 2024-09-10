Sağlık Bakanlığı, Devlet Hizmet Yükümlülüğü'ne ilişkin bilgilendirmede bulundu.

12 BİN 519 HEKİM ATANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilerde 11 bin 462’si pratisyen hekim ve 1.057’si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin atamasının yapıldığı açıklandı.

TEBLİGAT YAYINLANDI

Tebligat metni ve isim listeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandı.

"HEKİMLERİMİZE YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hekim atamalarına ilişkin bilgi verildi:

118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır.

Tebligat metni ve isim listeleri T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.

Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.