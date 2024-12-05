Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bakanlıkta düzenlenen "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasının tanıtım programında konuştu.

Son 22 yılda sağlık hizmetlerinde büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirildiğine, acil sağlık hizmetlerinde de adeta çağ atlandığına işaret eden Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinde 50 bin 247 personelin görev yaptığını anlattı.

2002'de sadece 481 acil yardım istasyonu ve ülke genelinde 618 ambulansla vatandaşlara acil sağlık hizmeti verildiğini anımsatan Memişoğlu, "Bugün 3 bin 495 acil yardım istasyonumuz var ve toplam 5 bin 668 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece 2024'te 6,5 milyon vatandaşımızı, ambulanslarımızla sağlık tesislerimize naklederek gerekli sağlık hizmeti almalarını sağladık." bilgisini paylaştı.

"Envanterimize 16 hava aracı kazandırdık"

Halihazırda 231 kar paletli ambulans, 21 kombi paletli ambulans, 92 yoğun bakım ve obez ambulansı, 62 çok sedyeli ambulans, 57 motosiklet ambulansı ve 6 deniz ambulansının hizmet sunduğunu aktaran Memişoğlu, "Hatırlarsanız, uzun yıllar yurt dışında acil durumlarda hava ambulans hizmetleri ile vatandaşlara hizmet verildiğini bilir ve gıpta ederdik. AK Parti iktidarıyla birlikte envanterimize 16 hava aracı kazandırdık ve şimdi biz de acil durumlarda Türkiye'nin ve gerektiğinde dünyanın her bir noktasında vatandaşlarımıza hava ambulans hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

81 ilde afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirecek 30 bölge koordinatörlüğünün bulunduğunu belirten Memişoğlu, olası Marmara depremi ve çeşitli afetlere yönelik sağlık hizmetleri planlamaları ve tatbikatlarının yapıldığına dikkati çekti.

"Fermuar sisteminin vatandaşlarımızca desteklenmesi çok önemli"

Bakan Memişoğlu, acil hizmetlerin envanterinde bulunan teknik imkan ve kabiliyetler sayesinde vatandaşlara, dünya standartlarına uygun şekilde, en kısa sürede ulaşıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarımızla, zamanla yarışarak en iyi sağlık hizmetini vermeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, ambulanslarımızın hastalarımızı en kısa sürede sağlık tesislerine ulaştırabilmesi adına, trafikte acil geçiş koridoru sağlayacak olan fermuar sisteminin, vatandaşlarımızca ve tüm paydaşlarımızca desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Tanıtımını yaptığımız 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyamızın bu anlamda toplumumuzda önemli bir farkındalığa vesile olmasını diliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı" için gayretle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık hizmeti veren personelimizle, küresel Kovid-19 salgını krizinde ve asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri gibi afetlerde bütün dünyaya örnek olduk. Sağlık sistemimizin kapasitesini, dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini, sağlık çalışanlarımızın özverisi ve fedakarlığı ile ortaya koyduk." diye konuştu.

- "Fermuar sistemi' ile yaşama yol vermelerini istirham ediyoruz"

Bakan Memişoğlu, deprem ve salgın felaketlerinde hayatını kaybeden hekimler, hemşireler, sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Acil sağlık hizmeti sunumu yaparken, vatandaşlarımızı sağlık tesislerine ulaştırmaya çalışırken hayatını kaybeden acil sağlık personelimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 7 gün, 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın imdadına koşan acil sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Ambulanslarımıza trafikte acil geçiş koridoru sağlamaları noktasında vatandaşlarımıza çağrımızı yineliyor, 'fermuar sistemi' ile yaşama yol vermelerini istirham ediyoruz."

- "Sürenin 1 dakika kısalması, kaybı yüzde 7-10 arasında azaltabiliyor"

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Atak ise trafikte fermuar sisteminin hayat kurtaran etkisi ve önemi hakkında bilgi verdi.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ambulansların trafikte en hızlı şekilde ilerlemesini sağlayacak fermuar sistemine ilişkin farkındalık çalışmalarının ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla başlatıldığını anlatan Atak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil sağlık sorunlarında geçen her saniye, insan hayatı için kritik öneme sahiptir. Ambulansların olay yerine veya bir sağlık merkezine ulaşım sırasında trafikte karşılaştıkları engeller, hayati tehlike altında olan insanlarımız için ciddi bir zaman kaybına neden olmaktadır.

Bu noktada fermuar sistemi devreye giriyor. Sürenin 1 dakika kısalması, olay sonucu oluşacak kaybı yüzde 7-10 arasında azaltabiliyor. Fermuar sistemi, emniyet şeridinin olmadığı kara yolu üzerinde ambulansa yol vermek için trafiğin her iki şeridindeki araçların düzenli bir şekilde sağa ve sola çekilerek bir koridor oluşturması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu uygulama, yalnızca bir trafik düzenleme çalışması değil, toplumsal duyarlılığın da bir göstergesidir."

Atak, farkındalık çalışmaları kapsamında afişler, broşürler, kamu spotları ve sosyal medya içeriklerinin hazırlandığını, 81 ildeki il sağlık, il emniyet ve il milli eğitim müdürlükleri işbirliğinde bu materyallerin etkin şekilde kullanılması için planlamaların yapıldığını anlattı.

Ayrıca taksi, dolmuş, servis şoförlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının da yapılacağını belirten Atak, motorlu taşıtlar sürücü müfredatına da ambulansa yol verme yöntemini içeren içeriklerin eklendiğini bildirdi.

- "Kent merkezlerinde ilk 10 dakikada vakalara erişim sağlayabilmekteyiz"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar da konuşmasında acil sağlık hizmetlerinde son 22 yılda yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün yüzde 90'ın üzerindeki oranlarda kent merkezlerinde ilk 10 dakikada, kırsalda ise ilk 30 dakikada vakalara erişim sağlayabilmekteyiz. Tüm güçlü imkanlara rağmen zaman, en güçlü rakibimiz ve değişmez gerçeğimiz olarak önümüzde durmaktadır. Karayollarımızda ambulanslar için en ideal acil geçiş koridorunu sağlayacak olan fermuar sisteminin toplumumuz tarafından desteklenmesi, hem trafik güvenliği hem de hayat kurtarma sürecindeki hız ve etkinliğe büyük katkı sağlayacaktır."

Programda, Bakanlık bürokratları, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ile acil sağlık hizmeti çalışanları da yer aldı. Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, acil sağlık hizmetleri personeli ile fotoğraf çektirdi. Programda, fermuar sistemine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

- Ambulans şoföründen sürücülere "duyarlılık" çağrısı

Yaklaşık 9 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Acil Tıp Teknisyeni Reyhan Ercan da trafikte hastalar için zamanla yarışırken en çok karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verdi.

Ercan, "Trafikte bazı sürücüler ambulansı gördüğünde ya panikliyorlar ya da yol vermek istemiyorlar. Vakalara hızlı, etkin şekilde ulaşabilmemiz için trafikte fermuar sisteminin uygulanması çok önemli. Sürücülerimizden trafikte ambulansı gördüklerinde bu konuda daha duyarlı ve sakin olmalarını istiyoruz." dedi.

Ambulansların arkasına takılan araçların da en büyük problemlerden biri olduğunu vurgulayan Ercan, "Ambulansa arkadan yakın mesafe takibi yapılmamasını özellikle rica ediyoruz, bu kazaya sebebiyet verebiliyor. Benzer şekilde fermuar sistemini bilmeyen vatandaşlarımız, siren sesini duyduğunda panikle sol şeridi açmaya, araçlarını en sağa veya ambulansın önüne kırmaya çalışabiliyor. Bu da trafiğin kilitlenmesine, bizim ilerlememizin daha da zorlaşmasına neden oluyor." diye konuştu.