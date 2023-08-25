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Pegasus Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı tatil için gittikleri Yunan Adaları'nda zodyak botla kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Sabancı ailesinin yaptığı kazaya ilişkin detaylar ve görüntüler ortaya çıkarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü çiftin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.

Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Botu kullanan Ali Sabancı'nın Bodrum'da dalağının alındığı ve ambulans uçakla İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildiği belirtiliyor.

Kayaya çarpmadan sonra Ali Sabancı'nın botta sıkıştığı, Vuslat Doğan Sabancı'nın da başını botun önündeki cam bölmeye çarptığı kaydedildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ciddi olduğu, aile kaynakları Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Leros'tan İstanbul'a doğru yola çıkarıldığını söylediler.

ÇOCUKLARI DENİZE ATLAYARAK KURTULDU!

Kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarındaydı, iki isim kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtuldukları belirtiliyor.

ESAS HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA!

Esas Holding'den yapılan açıklamada da çiftin 24 Ağustos'ta kaza geçirdiği belirtilerek, tedavilerinin devam ettiğini ve sağlık durumlarının takip edildiğini bildirdi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Sabancı ve eşinin geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.''

kaynak:süperhaber