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Son günlerde gıdaya gelen zamlar hayrete düşürüyor...

Birçok mekanda olan fiyatlar karşısında vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor.

Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte seyahat sıktığı artarken vatandaşlar gıdaya yüksek bütçeler ayırmak durumunda.

Öte yandan havalimanlarında yolculuk öncesi bir şey yemek isteyenler, oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve 1 şişe suyun 46 liraya satıldığı ortaya çıkmasıyla vatandaşlar büyük tepki göstermişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fahiş fiyatlar

Bunun ardından kamuoyunda tepkilere neden olan yeni bir paylaşım yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gıda fiyatlarının oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Simit 200 lira

Yolcular tarafından paylaşılan fişlerde; ısıtılmış simitin ortalama 200 liraya satıldığı görülüyor.

Sabiha Gökçen'de su içmek isterseniz de işiniz çok zor.

1 cam şişe su 80 lira

Cam bir şişe suya 80 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Çay 67 lira

Uçak beklerken bir bardak çay içmek isterseniz 67 lirayı ödemeniz gerekecek.

ENSONHABER