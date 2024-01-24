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Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan sermayesine satılması gündeme gelen FOX TV'de şaşırtan değişiklik yaşandı. Gazeteci Fatih Altaylı, Fox TV'nin Arap sermayesine satılma iddiası hakkında "Bunu bilmiyorum açıkçası ama olursa da şaşırmam.

Türkiye'de radyo ve televizyonları düzenleyen yasa çıktığı zaman yabancıların tv sahibi olmasını engelleyen noktalar vardı.

Liberal ülkelerde bunla ilgili yasal sınırlamalar yoksa bile etik noktalar vardır" demişti. Geçen haftalarda tanıtım çekimi yapan FOX’un yeni adı belli oldu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu.RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." paylaşımını yaptı.