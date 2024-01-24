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Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde yapılan çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan ile birlikte inceleyen ve Daire Başkanı Selma Biçek’ten bilgi alan Vali Balcı, kadınlara destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kadının gücünün Van’ın gücü olduğunu, kadınların sosyal hayata katılımı için çalışmalar yaptıklarını ve desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Vali Balcı;

“100 Aile Destek Merkezi açtık. Bu merkezlerden 35 bin kadın faydalanıyor. 100 Köy Yaşam Merkezi açtık. Bu merkezlerdeki 175 kurstan 2 bin 300 kadın faydalanarak sosyal yaşama katılma imkanı buluyor. 4 tane Kadın Kültür Sanat Merkezi açtık. İnşallah 13 ilçemize de bu merkezlerden 1’er tane açacağız. Geçtiğimiz yıl 75 bin kadın, ilimizin ve bölgemizin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, sinema ve tiyatro ile buluşturuldu. Bu yıl Kadının Gücü Van’ın Gücü projesi kapsamında 50 bin kadın sinema, tiyatro ve söyleşi programına katılacak. Açılan meslek edinme kursları ile kadınların usta öğreticilik belgesi alarak meslek sahibi olmaları sağlanıyor." dedi.