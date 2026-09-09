Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni dönemin ayrıntıları belli oluyor. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP), kredi kartı limitlerinin vatandaşların gelirleri ve ödeme güçleriyle daha uyumlu hale getirilmesi hedeflendi. Yeni sistemde SGK'daki gelir bilgileri ile bankacılık sistemindeki kredi ve borçluluk verilerinin birlikte değerlendirilmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle özellikle geliriyle kıyaslandığında yüksek kredi kartı limitine sahip kişilerin limitlerinin ödeme gücüyle daha sıkı ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE SGK GELİRİ DE DEVREYE GİRECEK

OVP kapsamında kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kullanılan veri altyapısının geliştirilmesi öngörülüyor.

Planlamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) bulunan gelir verilerinin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk bilgileriyle birlikte değerlendirilmesine yönelik altyapı oluşturulacak.

Böylelikle kredi kartı limiti belirlenirken kişinin gelirinin yanı sıra mevcut kredi ve kredi kartı borçlarının da daha kapsamlı biçimde dikkate alınması hedefleniyor.

KREDİ KARTI LİMİTİ MAAŞIN KAÇ KATI OLABİLİR?

Mevcut düzenlemeye göre bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama gelirinin 2 katını aşamıyor.

Kart sahipliğinin ilk yılından sonraki dönemde ise toplam kredi kartı limiti aylık ortalama gelirin en fazla 4 katı olabiliyor.

Örneğin aylık belgelenebilir geliri 50 bin TL olan bir kişinin, ilk yıldan sonraki dönemde tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti mevcut kurallar kapsamında 200 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Aylık geliri 75 bin TL olan bir kişi için bu tutar 300 bin TL, 100 bin TL geliri bulunan bir kişi için ise 400 bin TL seviyesine karşılık geliyor.

YÜKSEK KREDİ KARTI LİMİTLERİ İÇİN KRİTİK TARİH

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla bankalara, yüksek kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilmişti.

Yeni OVP'de yer alan adımlarla da 2027-2029 döneminde kredi kartı limitlerinin gelir ve ödeme gücüyle daha güçlü şekilde ilişkilendirilmesini sağlayacak veri altyapısının geliştirilmesi planlanıyor.

Bu nedenle özellikle geliriyle kıyaslandığında yüksek toplam kart limitine sahip kullanıcılar açısından yeni dönemde bankaların limit değerlendirme süreçleri önem kazanacak.

KREDİ KARTI LİMİTİ OTOMATİK OLARAK DÜŞECEK Mİ?

OVP'deki düzenleme, her kredi kartı kullanıcısının limitinin otomatik olarak düşürüleceği anlamına gelmiyor. Programda esas olarak limitlerin gelir ve ödeme gücüyle uyumlu hale getirilmesine yönelik veri altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda SGK'daki gelir bilgilerinin yanı sıra Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk verilerinin de değerlendirmeye dahil edilmesi planlanıyor.

TROY İÇİN DE YENİ ADIM

OVP'deki düzenlemeler kredi kartı limitleriyle sınırlı değil. 2027-2029 döneminde Türkiye'nin yerli kart şeması TROY'un kartlı ödemelerdeki kullanım oranının artırılması hedefleniyor.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının siber saldırılara karşı dayanıklılığının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler de programdaki başlıklar arasında bulunuyor.

DİJİTAL TÜRK LİRASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Programın dikkat çeken bir diğer maddesi Dijital Türk Lirası oldu. Dijital Türk Lirası'nın ekonomik, hukuki ve güvenlik boyutlarının ele alınmasının ardından kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapının tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'de para transferlerinde yaygın olarak kullanılan FAST sistemi ve FAST katman servislerinin kullanım alanlarının genişletilmesi de 2027-2029 döneminin hedefleri arasında yer alıyor.

KREDİ KARTI KULLANAN MİLYONLARI NE BEKLİYOR?

Yeni dönemin en önemli değişikliklerinden biri, kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde gelir ve borçluluk durumunun birlikte değerlendirilmesini sağlayacak altyapının güçlendirilmesi olacak.

Bu nedenle bir kişinin yüksek gelirinin bulunması tek başına değerlendirme kriteri olmayabilecek; mevcut kredi ve kart borçlarının da ödeme gücünün değerlendirilmesinde daha kapsamlı biçimde kullanılması hedefleniyor.

Düzenlemelerin uygulama ayrıntıları ve bankaların limit hesaplamalarında kullanacağı yöntemler, ilgili kurumların atacağı adımlarla netleşecek.