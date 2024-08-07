Şok Gelişme: Roblox'a Erişim Engeli! Ne Zaman Açılacak?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Roblox'a erişim engeli getirildi. Peki, bu yasak neden getirildi ve ne zaman kalkacak?

Adana Mahkemesi'nden Erişim Engeli Kararı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Roblox'a erişimin engellendiği duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu kararın çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırması nedeniyle alındığını belirtti.

Adalet Bakanı'ndan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna erişim engeli getirilmiştir" dedi. Bakan Tunç, bu kararın çocukların korunması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Roblox Neden Yasaklandı?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Roblox'un çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı tespit edildi. Bu nedenle, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı alındı ve BTK tarafından uygulamaya konuldu.

Yasak Ne Zaman Kalkacak?

Roblox kullanıcıları, bu erişim yasağının ne zaman kalkacağını merak ediyor. Ancak, yasakla ilgili henüz net bir tarih verilmedi. Bakanlık yetkilileri, kararın çocukların korunması adına alındığını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Kamuoyunun Bilgisine Sunuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, alınan kararın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. "Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir" ifadeleri kullanıldı.

Roblox'a erişim engelinin ne zaman kalkacağı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.