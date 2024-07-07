Ülkemizdeki otomobil fiyatlarındaki artış trendine karşın Renault, nisan ayından bu yana hiçbir modeline zam yapmamış olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, otomobil almayı planlayanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Renault'nun Temmuz ayı fiyat listesi şu şekilde:

Clio: 942.000 TL

Taliant: 965.000 TL

Captur: 1.550.000 TL

Megane E-Tech: 1.634.000 TL

Megane: 1.182.000 TL

Koleos: 2.033.900 TL

Austral: 1.605.000 TL

Otomobil sektöründe yaşanan durgunluk, Renault'nun fiyatları sabit tutma kararını destekliyor. Bu durum, tüketicilere istikrarlı bir alım gücü sağlarken, sektördeki diğer markalar için de bir örnek teşkil ediyor. Renault'nun stratejisi, Türkiye pazarındaki rekabet gücünü korumayı ve tüketicilerin güvenini kazanmayı amaçlıyor.

Temmuz ayında Renault modellerine zam gelmemesi, otomobil alışverişi yapmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Özellikle yaz aylarında yeni bir araç edinmeyi düşünenler, bu fiyat sabitliği sayesinde bütçelerini daha etkin kullanabilirler.