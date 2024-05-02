Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ arasında imzalanan Paket E Yayın Hakları Sözleşmesi'ne Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde yer verilen şartların karşılanması nedeniyle bireysel muafiyet tanıdı.

Sincanlı Oto ve Traktör Gereçleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün nihai olarak TVH Global NV tarafından yönetilen TVH Parts NV tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Halihazırda Zirve Holding AŞ ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolündeki ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'nin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemi uygun bulundu.

Afyonkarahisar İcra Müdürlüğü dosyası uyarınca cebri icra yoluyla satışa çıkarılan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait ilgili gayrimenkul ve bu gayrimenkulün üzerindeki menkul malların (ham yağ ve rafine yağ fabrikasının gayrimenkul, makine ve teçhizatı) Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ihale aracılığıyla satın alınması işlemine izin verildi.

Kargaz Kars Ardahan Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Serhat Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının Bahattin Demircan ve Orhan Babaoğlu tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Integrated Media Company LLC'nin tek kontrolünün The Public Investment Fund tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Carlyle Group'un tamamına sahip olduğu iştiraki Veritas Holdings Ltd'nin veri koruma hizmetleri iş kolunun, Cohesity lnc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.