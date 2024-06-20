Bu çalışma o kadar başarılı ki, pazar sabahı televizyonlarda yayımlanabilecek kalitede bir iş çıkardı.

Eski zamanlarda pazar sabahları televizyonlarda izlediğimiz Western filmlerinin heyecanını hatırlayanlar için Red Dead Redemption 2'nin Türkçe dublajlı versiyonu gerçek bir hazine. Arthur Morgan'ın çetesiyle olan mücadelesi ve sadakatinin sorgulanışını anlatan bu video, görsel ve seslendirme kalitesiyle adeta bir film atmosferi yaratıyor.

TanProduction'ın bu çalışması, sadece Red Dead Redemption 2'yi Türkçe dublajla yeniden canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda God of War, Star Wars, Detroit: Become Human ve Spider-Man gibi yapımlar için de benzer çalışmaları gerçekleştirdi. Bu emek, genç yaşta aramızdan ayrılan Avni Burak Yenice'ye ithaf edildi.

Seslendirme kadrosu ise şöyle:

Arthur Morgan: Mutlu Albayram

Dutch van der Linde: Can Sivri

John Marston: İlham Erdoğan

Micah Bell: Tuğbey İstanbulluoğlu

Hosea Matthews: Sinan Divrik

Abigail Roberts: Melissa Menteşe

Reverend Swanson: Bora Sivri

Andrew Milton: Atakan Arısoy

ve diğerleri...

Bu çalışma, oyun dünyasının Türkçe dublaj konusundaki potansiyelini bir ke