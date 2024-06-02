Avrupa futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun en büyüğü belli oldu.

Edin Terzic yönetimindeki Alman ekibi Borussia Dortmund ile Carlo Ancelotti’nin çalıştırdığı İspanyol takımı Real Madrid, dev finalde karşı karşıya geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Wembley Stadyumu’nda oynanan kritik düelloda Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ilk yarısında Borussia Dortmund, rakip kalede daha fazla etkili olan taraf oldu. Alman ekibi, özellikle Karim Adeyemi ve Niclas Füllkrug ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Carvajal, takımını öne geçirdi

Real Madrid, ikinci yarıda oyunu denge getirmeyi başardı. Carlo Ancelotti'nin ekibi Jude Bellingham ve Toni Kroos gibi isimlerle rakip kaleyi yokladı.

Real Madrid, aradığı golü 74. dakikada buldu. Bu dakikada kullanılan kornerde rakip ceza sahasına gelen Dani Carvajal yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Son sözü Vinicius söyledi

Real Madrid, 83. dakikada Vinicius Junior ile bulduğu golle 2-0'ı buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, süre bulamadı. 18 yaşındaki Arda, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.

Toni Kroos kupayla veda etti

Öte yandan, Real Madrid’in Alman orta sahası Toni Kroos da profesyonel futbol kariyerinin bir kulüp formasıyla son maçına çıktı.

Kulüp kariyerine kupayla veda eden deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası’nın ardından futbolu bırakacağını duyurmuştu.

Real Madrid, 15. kez Avrupa'nın en büyüğü

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, 15. kez kupayı kazandı.

Real Madrid daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü. Eflatun-beyazlılar, çıktığı 18 finalin yalnızca 3 tanesini kaybetti.

Carlo Ancelotti'nin 5. zaferi

Devler Ligi'nin en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, kariyerinde 5. kez bu sevinci yaşadı.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014, 2022 ve 2024'te mutlu sona ulaştı.

İngiliz Bob Paisley, Fransız Zinedine Zidane ve İspanyol Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip ediyor.

Sezonu üç kupayla kapadı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelerek 2023-24 sezonunu üç kupayla kapadı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Bu sezon LaLiga'da 95 puanla şampiyon olan Madrid ekibi, İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Dortmund, Wembley'den yine kupasız ayrıldı

Bu maç öncesinde Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez final oynayan Borussia Dortmund, 1997'de Juventus'u yenerek şampiyon olmuştu.

Borussia Dortmund ikinci finalini ise 2013'te Bayern Münih ile Wembley'de oynamıştı. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, şampiyonluğu bir diğer Alman temsilcisine kaptırmıştı.

Borussia Dortmund, Wembley'deki ikinci finalinde de kupayı kazanamadı.