İstanbul’da Fatih’te çay ocağı işleten ve sosyal medyada “Diyarbakırlı Ramazan Hoca” olarak tanınan Ramazan Pişkin, 31 Ocak günü 24 yaşındaki Erkut Baykut tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından tutuklanan Baykut hakkında, “kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamaya tutuklu sanık Erkut Baykut, avukatıyla birlikte katıldı.

Cinayeti planladığını itiraf etti

Önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Erkut Baykut, olaydan 3-4 ay önce Ramazan Pişkin’i sosyal medyada gördüğünü söyleyerek, “Gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. O insanlara benziyordu. Aşırı dozda uyuşturucu madde etkisindeydim. Bıçağı, olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için aldım." dedi.

Annesini de dövüyordu

Sanığın avukatı ise yaptığı savunmada, müvekkilinin psikolojik sorunları olduğunu ve bu sorunları nedeniyle geçmişte annesini dövdüğünü anlattı.

Akıl sağlığı tespit edilecek

Avukat, sanığın akıl sağlığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini talep etti.

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın bu talebini, sanığın duruşma salonundaki davranışlarında ve savunmalarında akıl hastalığına dair bir belirti olmadığı gerekçesiyle reddetti.