Çanakkale'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı. Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Denetimlere katılan Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı tarafından ramazan ayı öncesi denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu denetimlerin vatandaşın refahını korumak, iç piyasadaki fiyat istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek ve arz talep dengesine zarar verecek her türlü eyleme karşı önlem almak adına yapıldığını anlatan Tuncerli, "Bizler de bu amaçla ekiplerimizle beraber sahadayız. Denetimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Fiyat etiketi kasa uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetimler yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Hakan Tuncerli, Çanakkale yerelinde lokanta ve restoranlarda menü denetimi, marketlerde de haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca kasa raf uyumsuzlukları çerçevesinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetim ekiplerimizle beraber yoğun bir şekilde kontroller yapmaya devam ediyoruz. Burada hassasiyetle altını çizerek söylemek gerekir ki piyasa dengesini bozacak herhangi bir fırsatçılığa ya da uyanıklığa asla ve asla Ticaret Bakanlığı olarak geçit vermeyeceğiz."

Tekirdağ

Tekirdağ'da ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı.

Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, denetimlerdeki ilk hedefin tüketicinin mağdur edilmemesi olduğunu söyledi.

Denetimlerin tüketicinin ekonomik menfaatinin korunması amacıyla yapıldığına dikkati çeken Furtına, "Yılbaşından bu yana fiyat listesi ve etiket denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın fiyatlarla alakalı sorun yaşaması durumunda anında müdahale ediyoruz ve gerekli yasal işlemleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa

Bursa'da ramazan ayı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki toptancı, kasap, fırın ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını not alan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Haksız rekabetin, fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini kontrol eden ekipler, ürünlerin son 3 aylık alış faturaları ve satış fiyatlarını inceledi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

Bu arada, Bursa'da 1-27 Ocak'ta yaklaşık 450 işletmede 142 bin ürünün fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışı mevzuatı kapsamında denetlendiği, tespit edilen aykırılıklara yönelik yaklaşık 1 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Adana

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, kent genelindeki denetimleri merkez Seyhan ilçesinde sürdürdü.

Bir alışveriş merkezindeki zincir market şubesini inceleyen ekip, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihini, etiketini, kasa ve raflardaki fiyat uyumunu kontrol etti.

Gödelek, gazetecilere, ramazan öncesinde vatandaşların adil ve şeffaf fiyatlara ulaşması için denetimler yaptıklarını söyledi.

Rutin denetimlerin yanı sıra kendilerine ulaşan ihbarları da değerlendirdiklerini dile getiren Gödelek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımızın bizlere başvurmasını talep ediyoruz. Biz anında yerinde denetim yapıyor ve idari yaptırım uyguluyoruz. 2025 yılında yaklaşık 7 milyon lira ceza kestik. Bu anlamda etkili denetimler yapıyoruz."

Mersin

Mersin'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla etiketleri not aldı.

İşletmelerde satılan ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetime katılan Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, ramazan ayı öncesi kent genelindeki incelemelerin artırıldığını söyledi.

Fahiş fiyat artışına karşı çalışmalar yaptıklarını belirten Sümer, şunları kaydetti:

"Marketlerdeki fiyat artışlarını kontrol altına alıyoruz. İşletmelerin 'fiyat güncellemeleri' adı altında yapmış olduğu değişiklikleri mutlaka etiketlerine işlemeleri gerekmektedir. Fahiş fiyatla ilgili olarak uygunsuz, kişisel artışlara gitmemeleri, bu konuda özellikle vatandaşı düşünerek hareket etmeleri ve sonuçlarından da sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamamız veya Müdürlüğümüze müracaat ederek yaşadıkları sorunlarla ilgili yardım alabilirler. Biz de kendilerine gerekli destekleri sağlıyoruz."