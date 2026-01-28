Bankalar, Atm'lerden yapılacak nakit işlemlerinde kart türü ve kendi politikalarına göre farklı limitler belirliyor. Vatandaşların işlem yapmadan önce bankalarına ait güncel limitleri kontrol etmeleri öneriliyor.
BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (NAKİT / QR / TOPLAM)
- Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL
- Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- DenizBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL
- Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL
- Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL
- Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
- HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- KuveytTürk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL
- Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Yapı Kredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
- Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
- ATM'DEN PARA YATIRMA GÜNLÜK LİMİTLERİ
- Akbank: 50.000 TL
- Aktif Bank: 20.000 TL
- Alternatif Bank: 50.000 TL
- Anadolu Bank: 30.000 TL
- Burgan Bank: 100.000 TL
- DenizBank: 74.750 TL
- Enpara: 185.000 TL
- Fibabanka: 100.000 TL
- Garanti BBVA: 100.000 TL
- Halkbank: 50.000 TL
- HSBC: 50.000 TL
- ING: 150.000 TL
- KuveytTürk: 50.000 TL
- OdeaBank: 100.000 TL
- QNB Finansbank: 185.000 TL
- Şekerbank: 50.000 TL
- TEB: 74.790 TL
- Türkiye İş Bankası: 100.000 TL
- VakıfBank: 50.000 TL
- Vakıf Katılım: 100.000 TL
- Yapı Kredi: 185.000 TL
- Ziraat Bankası: 50.000 TL
- Ziraat Katılım: 50.000 TL
İSTENEN TUTAR ÇEKİLEMEZSE NE YAPILMALI?
Günlük ATM limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda vatandaşlar, banka şubelerine başvurarak yüksek tutarlı nakit çekim talimatı verebiliyor. Uzmanlar, büyük meblağlar için şube üzerinden işlem yapılmasının daha güvenli olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Haberler.com