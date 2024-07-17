Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, çektiği videolarla tanınıyordu.

Değindiği konular ve açıklamaları nedeniyle halk arasında “Filozof Ramazan” diye de biliniyordu.

Pişkin, İstanbul Fatih'te bulunan iş yerinde, tartıştığı Erkan Baykut tarafından saldırıya uğramıştı.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak biliniyordu

Kavga sırasında bıçaklanan Filozof Ramazan ağır yaralandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bugün ise Ramazan Hoca'nın katili 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ruhumu şeytana satmaya çalıştı: Mason örgütü illuminati çetesi...

Sanın Erkan Baykut, önceki savunmasında pişman olduğunu belirttiğini söyleyerek, "Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum" diye konuştu.

Müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu

Sanık Erkan Baykut'un avukatının esasa ilişkin yaptığı savunmada müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, bu hususta adli tıp kurulu raporu alınması gerektiğini söyleyerek, sanığın aile bireylerinin tanık olarak dinlenmelerini talep etti.

"Masum bir insan olduğunun farkındayım"

Mahkeme, sanığa avukatının taleplerine katılıp katılmadığını sordu. Sanık Baykut, "Beni azmettiren olsaydı bunu devletten saklamazdım" dedi. Sanık son sözünde ise "Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun farkındayım. Pişmanım" dedi.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Baykut'u 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme, yargılama aşamasında sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek, cezasa herhangi bir indirim uygulamadı.