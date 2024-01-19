Van'da Şevi Aşiretine mensup olan Prof. Dr. Nihat İnanç'ın, Haliç Üniversitesi'ne Rektör olarak ataması yapıldı.

Haliç Üniversitesi'ndeki görevine başlayan İnanç, daha önce Muş Alparslan Üniversitesi'nin Kurucu Rektörlüğü görevinde de bulunmuştu.

Prof. Dr. Nihat İnanç kimdir?

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini; İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden sırasıyla 1988 ve 1992 yıllarında tamamlayarak mezun oldu. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi'ne kayıtlı olarak başladığı ‘Doktora’​ çalışmalarını, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Robotik Bölümü'nde sürdürerek 1996 yılında tamamladı. İstanbul Teknik, Sakarya, Kırıkkale ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yaptı. ABD’​de bulunan Ohio-State Üniversitesi'nde ‘Post-Doctorate’ ve ‘Misafir Öğretim Üyesi’ statüsünde ç​alıştı. 2003 yılında Doçent oldu. 09 Eylül 2008 tarihi itibariyle Muş Alparslan Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü'ne atandı ve iki dönem Rektörlük yaptı. YÖK​ Denklik Komisyonu, YÖK Mühendislik-Fen Bilimleri Doçentlik Kriterleri Belirleme Komisyonu ve ÜAK Mesleki Unvanları Belirleme Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 17 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Haliç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Profesör ​olarak atandı. Halen Haliç Ünivers​itesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir. Bilimsel çalışmalarını, Uluslararası düzeyde 60’ın üzerinde yaptığı yayın ile değerlendirdi. Çok sayıda panel ve konferansa, konuşmacı ve yön​etici olarak katıldı. ‘IEEE Industry Applications Society’ dergisinin (Elektrik Makineleri Bölümü) ‘Yayın Hakem Kurulunda’ görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.