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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi” iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek: Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek,

"Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." dedi.

Konu ile alakalı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'de açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.” iddiası doğru değildir.

Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir.

Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.