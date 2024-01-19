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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısında takdir belgesi alan 30 bin öğrenciye PTT aracılığıyla kitap gönderdi.

Kitap Van koordinasyon merkezinde hazırlanan kitaplar, PTT kargo ile öğrencilere ulaştırılacak.

Gönderilen kitapların içine Vali Ozan Balcı adına tebrik mesajı da eklendi. Tebrik mesajında; "Sevgili öğrencimiz, derslerindeki üstün başarılarından ve fazilet olarak kabul edilecek örnek davranışlarından dolayı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sonunda takdirname aldığını öğrendim.

Seni, sana emek veren kıymetli aileni ve öğretmenlerini yürekten kutlarım. Sevgi ve başarı dileklerimle gözlerinden öperim." ifadelerine yer verildi.