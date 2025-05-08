Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Tur maçları bugün oynandı. İlk maçta Motolux 68 Aksarayspor sahasında konuk ettiği Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi 1 – 0 mağlup ederek üst turna adını yazdırırken, ikinci maçta ise temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK deplasmanda Menemen Futbol Kulübü’nü 3 – 1 mağlup ederek 2. Tura yükseldi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; Bora Göymen, Muhammed Emir Terzi (Dk. 62 Arda Temur), Onur Akdeniz, Emre Keskin (Dk. 62 Yiğit Kerem), Mazlum Demir, Fırat Arslan, Eyüp Poyraz, Halil Can Ayan (Dk. 90 Muharrem Emir Erkul), Emirhan Arkutcu (Dk. 46 Erhan Öztürk), Seçim Can Koç ve Çağrı Fedai (Dk. 74 Emirhan Yılmaz) ile çıktı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Taha Cengiz Demirtaş, Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu (Dk. 54 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Özkan Yiğiter, Sabahattin Destici (Dk. 67 Hasan Bilal), Burak Kavlak, Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Kara, Batuhan Kör (Dk. 54 Harun Kavaklıdere), Okan Eken (Dk. 86 Samed Ali Kaya) ve Eyüp Akcan (Dk. 86 Erdem Seçgin) 11’i ile mücadele etti.

Maça her iki takım da temkinli başladı. Dakikalar ilerledikçe hem ev sahibi ekip hem Artı Değer Van Spor FK, gol yollarını zorladı. 8. dakika Van Spor, 10. dakikada ise ev sahibi ekip çok tehlikeli ataklar geliştirdi ancak sonuca ulaşamadı.

İlk devrede uzatma dakikaları oynanırken temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK etkili bir atak geliştirdi. Rakip takım ceza sahası içinde defans oyuncularının kafayla uzaklaştırmak istediği topa Mert Örnek gelişine çok düzgün vurdu ve şık bir gole imza atarak takımını soyunma odasına 1 – 0 üstünlükle götürdü.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

Maçın ikinci yarısına Artı Değer Van Spor FK başladı. İkinci devrenin ilk dakikalarında ev sahibi ekip beraberlik için yüklense de Artı Değer Van Spor FK topa daha çok sahip olarak, oyunun kontrolünü eline geçirdi.

Dakikalar 60’ı gösterdiğinde Artı Değer Van Spor FK sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yapılan ortayı ev sahibi ekibin defansı uzaklaştıramayınca Harun Kavaklıdere gelişine vurdu, top ceza sahası içinde Özkan Yiğiter’in önünde kaldı. Onun plasesi ile Artı Değer Van Spor FK 2. golü buldu ve skoru 2 – 0’a getirdi.

Maçın 79. dakikasında temsilcimiz bir kez daha etkili çıktı. İleri uçta topla buluşan Hasan Bilal, şık bir çalımla ceza sahası içine girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hasan, düzgün bir vuruşla farkı 3’e çıkaran isim oldu.

Bu golden sonra ev sahibi ekip, Van Spor kalesine yüklendi. Sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada son olarak topla buluşan Yiğit Kerem, kafa vuruşuyla farkı 2’ye indirdi: 1 – 3.

Maçın geri kalan dakikaları da heyecan dolu geçti. Her iki takım da gol pozisyonlarına girmesine rağmen başka gol çıkmayınca mücadeleyi temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 3 – 1 kazandı.

Maça büyük ilgi gösteren Van Spor taraftarları, 90 dakika boyunca takımına büyük destek verdi.

Artı Değer Van Spor FK, Play-Off 1. Tur engelini aşarak 2. Tura yükselmiş oldu. Temsilcimiz, Play-Off 2. Turu’nda Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşacak. Tur atlayan taraf 3. Turda Çimentaş Elazığspor’un rakibi olacak.