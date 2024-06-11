Görsel Arama: Kullanıcılar, sitedeki arama motorunu kullanarak bir kişinin fotoğrafını yükleyebilir ve o kişinin internette başka resimlerde de bulunup bulunmadığını arayabilir.

Yüz Tanıma: Sitedeki yüz tanıma algoritması, yüklenen fotoğraflardaki yüzleri tespit edip, bunları veritabanındaki diğer resimlerle eşleştirebilir.

Kişisel Profil Oluşturma: Kullanıcılar, kendi yüzlerini sitede kaydedebilir ve bunun için bir kişisel profil oluşturabilir. Böylece kendi fotoğraflarının internette nerede kullanıldığını takip edebilirler.

Gizlilik Analizi: Kullanıcılar, herhangi bir kişinin fotoğrafını yükleyerek o kişinin görüntülerinin internet üzerindeki dağılımını ve maruz kaldığı gizlilik risklerini öğrenebilirler.

Pimeyes, özellikle kişisel gizliliğin korunması, online imajın yönetimi ve sosyal medya güvenliği konularında kullanılan bir hizmet olarak öne çıkıyor. Ancak, yüz tanıma teknolojisinin gizlilik ihlalleri için de kullanılabileceği endişeleri tartışılıyor.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi