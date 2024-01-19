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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aldığı kararlar açıklandı. Toplantıda Van Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt’a da ceza çıktı.

PFDK tarafından alınan kararda Van Spor Teknik Sorumlusu Ümit Bozkurt’a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 9 bin TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

PFDK kararında; “Vefa Group Van Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Bozkurt’un, 14.01.2024 tarihinde oynanan Vefa Group Van Spor FK - Bucaspor 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 9.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.