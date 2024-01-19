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VAN’DA KAÇ KADIN VE ERKEK EV SATIN ALDI?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2023 yılında 8 bin 108 konut satıldı. ‘İllere göre cinsiyet ayrıntısında konut satış sayıları’ verilerine göre Van’da satışı yapılan 8 bin 108 konutun 5 bin 627’si erkek alıcı, 2 bin 129’u kadın alıcı tarafından satın alındı. Kalan 352 konutun 19’u ortaklı şekilde satılırken, kalan 333’ünü ise ‘diğer’ tüzel ve yabancı kişiler aldı.

VAN’DA EN ÇOK ARALIK AYINDA EV ALINDI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2023 yılında Van’da ocak ayında 716, şubat ayında 464, mart ayında 731, nisan ayında 475, mayıs ayında 681, haziran ayında 525, temmuz ayında 767, ağustos ayında 859, eylül ayında 727, ekim ayında 638, kasım ayında 633, aralık ayında 892 konut satışı yapıldı. Satışların en yüksek noktaya ulaştığı ay ise 892 konut satışıyla aralık ayı olarak yıl sonuna tekabül etti.

TÜRKİYE GENELİNDE SATIŞI YAPILAN KONUTLAR

2023 yılında tüm Türkiye’de toplam 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Satışı yapılan 1 milyon 225 bin 926 konutun 35 bin 5’i yabancılara satıldı. Yabancılara yapılan ‘Uyruklarına Göre Konut Satışı’ istatistiğine göre ilk sırada Rusya Federasyonu vatandaşları var. Rusya Federasyonu vatandaşları 2023 yılında Türkiye’den 10 bin 560 konut satın aldı. İkinci sırada ise 4 bin 272 konut alımı ile İran vatandaşları yer alıyor.