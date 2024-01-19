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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.

Anteke katılan piyasa temsilcilerinin cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04, politika faizi beklentisi yüzde 45,00, cari yıl sonu dolar beklentisi 40,00 TL ve 2024 için büyüme beklentisi yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE), bu anket döneminde yüzde 42,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu.

Merkez Bankası politika faizi beklentisi: Yüzde 45,00

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu dolar beklentisi: 40,00 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

2024 için büyüme beklentisi: Yüzde 3,4

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.