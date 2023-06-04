HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Medya Haber TV’de katıldıkları programda, partinin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını açıkladılar.

Kongreye kadar devam edecek süreçte düzenlenecek toplantı ve konferanslarda seçim sonuçlarının değerlendirileceğini ifade eden Buldan ve Sancar, kongrede görevi devredeceklerini söylediler.

BULDAN: HERHANGİ BİR KARAR MEKANIZMASINDA YER ALMAMAK ÜZERE…

"Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında yer almamak üzere eş başkanlık görevimi başka bir arkadaşıma devredeceğim" diyen Buldan, yayında şunları dile getirdi:

"Biz seçimin ertesi günü yaptığımız açıklamayla partiyi kongreye götüreceğimizi ilan ettik. Bu bir değişim ve dönüşüm anlamına geliyor. Elbette her partide seçim sonuçları o partinin yol haritasını belirler. Biz seçim çalışmalarımızı çok büyük umutlarla yaptık ve 100 milletvekili hedefi diyorduk. Aynı zamanda faşizmi geri göndermek gibi bir söylem içerisine girdik. Bunlar gerçekleşmediği için de kurullarımızla yapacağımız toplantılar bittikten sonra partimiz bir kongre sürecine gidecektir. Kongre sürecinde ben kendi adıma söyleyeyim yeni bir görev almayacağım. Bu seçim sürecinden önce kendi kendime vermiş olduğum bir karardan ibaret değil. Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa bunu yapmaya hazır olduğumu ifade eden bir insanım. Uzun süre kadın mücadelesinde, kayıplar mücadelesinde, barış sürecinde rol alan, birçok bedeli ödemeye hazır olan bir insan olarak ifade ediyorum. Bir partinin eş başkanı olmak da bir bedel ödemektir. Seçimden sonra yapılan bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak -bu eleştirilen bir kısmı elbette kötü niyetli ama yapıcı ve bana güç katan eleştiriler de var- kongrede eş başkanlık görevini, bu bayrağı başka bir arkadaşımın eline vermekten büyük bir onur duyarım. Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında yer almamak üzere eş başkanlık görevimi başka bir arkadaşıma devredeceğim."

SANCAR: OTURDUK KONUŞTUK, SONRA KURULLARIMIZA DA AKTARDIK

Mithat Sancar da bu kararı MYK toplantısından önce aldıklarını ve daha önce açıklama yapmayı planladıklarını ancak kurulların kararının şimdi açıklamalarına yönelik olduğunu dile getirdi. Sancar, şunları söyledi:

"Seçim sonuçları başarısızlık olarak niteleniyorsa, benim kişisel ve siyasal ahlakım, bundaki sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Eş Genel Başkanlar olarak bu partiyi bu tartışma sürecinden geçirmek ve kongreye taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Ben de kongrede eş başkanlık görevini bırakacağım. Başka bir yoldaşıma devredeceğim, bu kongrenin iredesiyle olacak. Adaylık söz konusu değil. Görevi bırakacağımızı net söylüyoruz. İkimiz de bunu oturduk konuştuk, sonra kurullarımıza da aktardık. Bunu da daha önce ilan edecektik, bireysel açıklama yapacaktık. Bunun yerine kurullarla tartışarak, bunu sizin programınız gibi bir zeminde dile getirme konusunda MYK'deki arkadaşlarımızın fikirlerini kabul ettik. Yoksa bunu daha önce dile getirecektik."

DEMİRTAŞ DA AKTİF POLİTİKAYI BIRAKTIĞINI DUYURMUŞTU

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da 31 Mayıs'ta aktif politikayı bıraktığını duyurmuştu.

Twitter hesabından, Artı Gerçek'te yayımlanan röportajının bir kısmını paylaşan Demirtaş, "Kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum" demiş ve mücadeleyi cezaevinden dirençle sürdüreceğini belirterek aktif politikayı bıraktığını açıklamıştı.

Partisinin seçim çalışmalarına yönelik eleştirilerini dile getiren Demirtaş, "Alarm zilleri zaten uzun zamandır çalıyordu, bu seçim sonuçları da son uyarı oldu" demişti. Demirtaş, "Partimiz, oylama gününe bir ay kala seçim çalışmasına yüklendi, o da yarım yamalak ve dağınık bir çalışma şeklinde olabildi ancak" değerlendirmesinde bulunmuştu.

HDP'ye yönelik kapatma davası sürerken başlayan seçim sürecinde HDP'li siyasetçiler, Yeşil Sol Parti listelerinden aday olmuştu. Şu anda TBMM'de Yeşil Sol Partinin 57 vekili bulunuyor. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise HDP Milletvekili. Emek ve Özgürlük İttifakının diğer bileşenleri TİP'in 4, EMEP'in ise 2 vekili var. Evrensel