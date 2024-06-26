Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacağı haberi gelirken, Çek yıldız Patrik Schick'in kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Çek basınından Denik Sport'un haberine göre, Patrik Schick, baldır bölgesindeki sakatlık nedeniyle Türkiye karşılaşmasında yer alamayacak. Çek Millî Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan 27 yaşındaki Schick, son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda tam performans sergileyemiyordu.

Çekya, Türkiye karşısında Schick'in yokluğunda nasıl bir kadro ile sahada olacağı merak konusu. F Grubu'nda Portekiz'in liderliğini koruduğu turnuvada, Türkiye'nin 3, Çekya ve Gürcistan'ın ise birer puanı bulunuyor. Türkiye, son maçta Çekya'ya karşı bir puan alması halinde grubun ikincisi olacak.

Patrik Schick'in sağlık durumu ve Çek Millî Takımı kadrosundaki gelişmeler, bu kritik müsabaka öncesinde yakından takip edilecek.