2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti.

Geçtiğimiz günlerde MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un, yeniden yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Bir süredir entübe edilen Uğur'un sağlık durumu yakından takip ediliyordu.

Ünlü sanatçıdan sevenlerini yasa boğan haber geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Ensonhaber