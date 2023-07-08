Wanhaber / Fatma Öztürk

Erek Dağı’nın eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede yolların yapılmamasından duyduğu rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getiren Fırat Durmaz; Urartu’lar döneminden bu yana varlığını koruyabilen Keşiş Gölünün, yol bakım çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğüne çağrıda bulundu.

İnşaat Mühendisi Fırat Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Van merkeze 30 km mesafede bulunan ve kuş cenneti olarak da bilinen ve Urartu’lar döneminde yapılan bir baraj gölü, Keşiş gölü. Doğru dürüst bir yolu bile yok. Neden güzelliklerimizi tanıtmıyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Bu zenginliklerimize hizmet götürmek çok mu zor gerçekten merak ediyorum. Karadeniz’in sarp yaylalarına bile turist çekebilmek için hizmet götüren yerel yönetimlerden ne farkınız var. Niye bu kadar dar zihniyetlisiniz.” ifadelerine yer verdi.