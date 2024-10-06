CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atıldı.

İddiayla ilgili açıklama yapan Durbay, Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Durbay ayrıca mahkemede bu iddiayı ortaya atanlarla hesaplaşacağını dile getirdi.

İDDİAYI ORTAYA ATAN İSİM PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Yaşananlar sonrası "Yasak aşk" iddialarını ortaya atan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın ile ilgili ise karar verildi.

Küçükaydın partiden ihraç edildi.

Olayın yankıları sürerken Özgür Özel ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in 'itibar suikastına' karşı hukuki olarak harekete geçtiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da telefon ettiğini anlattı.

KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON AÇTI: BU 3 KİŞİYİ DAVA EDECEĞİM

Saymaz, Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Efendim sizin çevrenizden üç kişi, bu itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı" dediğini aktardı.

Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'na, "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler" dedi.

Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'e ilgili kişileri uyaracağını söyledi ve "Tabii, sizin dava açmak en doğal hakkınız" ifadelerini kullandı.