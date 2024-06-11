CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam yapılması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti." dedi.

18 Yıl Sonra Tarihi Ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından 18 yıl sonra CHP'ye iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette hangi konuların ele alındığı CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından açıklandı.

Asgari Ücrete Zam ve Emekli Maaşlarının Yükseltilmesi

Erdoğan'ı kapıda karşılayan Özel, basına kapalı görüşmede hükümetten taleplerini dile getirdi. Özel, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

Çay ve Hububat Alım Fiyatları

Özel, çay ve hububat alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerinin altında kaldığını belirtti ve bu konuda düzenleme yapılmasını istedi. Ayrıca, atama bekleyen öğretmenler ve özel okul öğretmenlerinin sorunlarını da gündeme getirdi.

Ekonomik Düzenlemeler ve Vergi Sistemi

Özel, ekonomiyle ilgili geniş kapsamlı bir çözüm önerdi ve adaletli bir vergi sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı. "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" prensibinin önemine işaret etti.

CHP'den İlk Açıklama: Diyalog Topluma Fayda Sağlayacak

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, görüşmeyi ülke demokrasisi için önemli bulduğunu belirtti. "İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır." dedi. Yücel, diyalogun topluma fayda sağlayacağını ve sorunların çözümüne katkı sunacağını ifade etti.

İlkelerden Taviz Yok!

Yücel, açılan diyalog kanalının CHP'nin ilkelerinden vazgeçmesine neden olmayacağını belirtti. "Toplumun sesi olmaktan ve gerektiğinde en sert muhalefeti yapmaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Gezi Davası ve Ekonomi Kazanımları

Özel, Gezi Parkı eylemleri davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "ekonomi kazanımları" ifadesine itiraz ederek, toplumun geniş kesimlerinin lehine bir kazanım olması gerektiğini söyledi.

Bu tarihi ziyaret, Erdoğan ve Özel arasındaki önemli konuların ele alınmasını sağladı. Asgari ücrete zam ve emekli maaşlarının yükseltilmesi gibi talepler, CHP'nin halkın sorunlarına çözüm bulma kararlılığını bir kez daha gösterdi.