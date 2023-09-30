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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı şimdiden merak konusu oldu. Özellikle özel sektörde çalışanlar 2024 asgari ücret zammıyla ilgili haberleri takip ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını açıklamasının ardından gözler emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bir yandan milyonlarca emekli 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te bir zam kararı alınmasını dört gözle beklerken, diğer yandan asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

2024 asgari ücret zammıyla ilgili Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, önemli tahminlerde bulundu. Açlık sınırının 14 binler seviyesinde, yoksulluk sınırının 40 binler seviyesinde olduğunun altını çizen Bayram, rakam verdi.

"ASGARİ ÜCRET MİNİMUM 15 BİN TL OLUR"

Bayram yaptığı açıklamada "Ben en az yüzde 40-45'lik artış yapılacağını düşünüyorum. Minimum 15 bin TL’den başlayacak bir asgari ücrete işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mynet