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Amasya'nın Merzifon ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İzmir’den Tokat’ın Erbaa ilçesine giden 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

6 kişi öldü

Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada 6 vatandaşın hayatını kaybettiği belirlenirken 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 6 kişinin cesedi de morga götürüldü.

Trafik kontrollü sağlanıyor

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor

kaynak:AA