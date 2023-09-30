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Wanhaber / Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile Gürpınar İlçesinde kazı çalışmaları devam eden Urartulara ait Çavuştepe Kalesinde incelemelerde bulundu.

Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız tarafından karşılanan Vali ve beraberindekilere, YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu tarafından bilgi verilirken, bir araştırmacı tarafından çivi yazıları okundu.

Vali Balcı; “Burası Urartuların önemli merkezlerinden birisi. Çivi yazısıyla yazılan yazıtlar ve çok kıymetli eserler var. Burada elde edilen eserlerin büyük kısmı Van Müzesinde sergileniyor. Yapılan kazılar bizim için önemli. Bilim insanlarını destekliyoruz. Buranın kazı evini, yürüyüş yollarını yapacağız. Böylece ziyaretçilere daha konforlu bir sergileme alanı oluşturacağız” dedi.